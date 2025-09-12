ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ರಿಜ್ವಾನ್, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ​ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ​

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಬಾಬರ್​ ಹಯಾತ್​ 14 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಬರ್​ ಹಯಾತ್​
ಬಾಬರ್​ ಹಯಾತ್​ (Photo Credit: AP)
Asia Cup Records: ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡ ಪರ ನಿಜಾಮ್ ಖಾನ್ 42 ರನ್, ಜೀಶನ್ ಅಲಿ 30 ರನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಮೊರ್ತಾಜಾ 28 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 143 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಟಸ್ಕಿನ್ ಅಹ್ಮದ್, ತನ್ಸಿಮ್ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ರಿಷದ್ ಹೊಸೈನ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಪರ್ವೇಜ್ ಹೊಸೈನ್ 19 ರನ್ ಮತ್ತು ತನ್ಜಿತ್ ಹಸನ್ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ನಾಯಕ ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ತೌಹಿದ್ ಹೃದೋಯಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಹೃದೋಯಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ 17.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ರಿಜ್ವಾನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬಾಬರ್: ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೂ, ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುರಿದರು.

ಬಾಬರ್​ ಹಯಾತ್​ (Photo Credit: AP)

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 281 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 288 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 429 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಯಾತ್​ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು.

ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಭಗ್ನ: ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 94 ರನ್‌ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಂತರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಓಮನ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೇ ಓಮನ್ ಅನ್ನು ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯವೂ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

