ಇಂದಿನಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : September 9, 2025 at 10:51 AM IST|
Updated : September 9, 2025 at 12:02 PM IST
Asia Cup 2025 AFG vs HK: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ಆಡಿದ್ದು, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 5 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ, ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ: ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 90 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 41 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 49 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸರಾಸರಿ 136 ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 123 ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹೈಸ್ಕೋರ್ 225/7 ಹಾಗು 54/10 ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸ್ಕೋರ್. 174 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 93 ರನ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ!.
ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಂಕಿಅಂಶ: ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾರ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ: ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝದ್ರಾನ್, ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಜಾಯ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ಕರೀಂ ಜನತ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ನಾಯಕ), ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್, ಫಕ್ರೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಫಜಲ್ಹಖ್ ನವೀನ್-ಉಲ್-ಹಕ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್, ಶರಫುದ್ದೀನ್ ಅಶ್ರಫ್, ಗುಲ್ಬದಿನ್ ನೈಬ್.
ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್: ಜೀಶನ್ ಅಲಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್, ನಿಜಾಕತ್ ಖಾನ್, ಅಂಶುಮಾನ್ ರಾತ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೋಟ್ಜಿ, ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತಾಜಾ (ನಾಯಕ), ಐಜಾಜ್ ಖಾನ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ರಾಣಾ, ಎಹ್ಸಾನ್ ಖಾನ್, ಅಲಿ ಹಸನ್, ಅತೀಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಕಲ್ಹಾನ್ ಚಲ್ಲು, ಆಯುಶ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಆಯುಶ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಆಯುಷ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನ್ಫರ್.
ನಾಳೆ ಭಾರತ vs ಯುಎಇ ಪಂದ್ಯ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸೀಮ್ ಯುಎಇ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
