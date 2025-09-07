ETV Bharat / sports

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಅರೆನಾ ಸಬಲೆಂಕಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್‌ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅರೆನಾ ಸಬಲೆಂಕ
ಅರೆನಾ ಸಬಲೆಂಕ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 9:36 AM IST

ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಮಂಡಾ ಅನಿಸಿಮೋವಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಟೆನ್ನಿಸ್​ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಬಲೆಂಕಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಗಂಟೆ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ 6-3, 7-6(3) ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅನಿಸಿಮೋವಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಸಬಲೆಂಕಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 5-4 ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಬಲೆಂಕಾ, ಸರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ ಎಡವಿದರು. ಅವರು ನೆಟ್‌ಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಿಸಿಮೋವಾ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು 5-5 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವು ಟೈಬ್ರೇಕರ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಬಲೆಂಕಾ, ಟೈಬ್ರೇಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು.

ಸರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಸಬಲೆಂಕ: ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಬಲೆಂಕಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ನಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಅವರನ್ನು 7-5, 7-5 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ನಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, 2014ರ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ತಾರೆ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2012 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಬಲೆಂಕಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

ಈ ಬಾರಿಯ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 75 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ (629 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಆಗಿದ್ದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಬಾರಿ ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡು 90 ಮಿಲಯನ್​ ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 790 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ​ಸ್ಲಾಮ್​​ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಸ್​ ಓಪೆನ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೈಜ್​ಮನಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಸಬಲೆಂಕಗೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 44 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ $3.6 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಶೇ 39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್‌ ಆಗಿರುವ ಅಮೆಂಡಾ ಅನಿಸಿಮೋವಾ ಅವರು $2.5 ಮಿಲಿಯನ್ (22 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಾದ ಪೆಗುಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನವೋಮಿ ಒಸಾಕಾ $1.26 ಮಿಲಿಯನ್ (ರೂ. 11 ಕೋಟಿ) ಪಡೆದರು.

ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಇಗಾ ಸ್ವೈಟೆಕ್, ಕರೋಲಿನಾ ಮುಚೋವಾ, ಬಾರ್ಬೊರಾ ಕ್ರೆಜ್ಸಿಕೋವಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಾ ವೊಂಡ್ರೌಸೊವಾಗೆ $660,000 (ರೂ. 5 ಕೋಟಿ) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ ಫೈನಲ್​

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ 2025ರ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್​ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಜೋಡಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಿನರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಸಿನರ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 11.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಚೀನಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಭಾರತ; ಇಂದು ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ಫೈಟ್

