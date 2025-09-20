ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಶತಕ! ಧೋನಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
September 20, 2025
Arshdeep Singh Record: ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 21 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಓಮಾನ್ ತಂಡ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತಾದರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ತಾವಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್ 37 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಓಮನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಶುಕ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅವರು ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕ್ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ರೌಫ್ 71 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೇ, ಅರ್ಷದೀಪ್ 64 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳು
- ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) - 53 ಪಂದ್ಯ
- ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ (ನೇಪಾಳ) - 54 ಪಂದ್ಯ
- ವನಿಂದು ಹಸರಂಗಾ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 63 ಪಂದ್ಯ
- ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (ಭಾರತ) - 64 ಪಂದ್ಯ
- ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಟ್ (ಬಹ್ರೇನ್) - 66 ಪಂದ್ಯ
- ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 71 ಪಂದ್ಯ
ಧೋನಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಸಂಜು: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಹ ದಾಖಲಾದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಜು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಧೋನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 463 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 547 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 414 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 435 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ - 328 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 382 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ - 307 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ - 405 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
