ಓಮಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಶತಕ! ಧೋನಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಓಮಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಮತ್ತು ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ (IANS)
Published : September 20, 2025 at 11:15 AM IST

Arshdeep Singh Record: ಓಮಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಲೀಗ್​ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 21 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಓಮಾನ್​ ತಂಡ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತಾದರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಓಮಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಮತ್ತು ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್​: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್​ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರು. ತಾವಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್​ 37 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಓಮನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಶುಕ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಅವರು ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​
ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ (IANS)

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕ್​ ಬೌಲರ್​ ಹ್ಯಾರಿಸ್​ ರೌಫ್​ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. 100 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ರೌಫ್​ 71 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೇ, ಅರ್ಷದೀಪ್​ 64 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​​ಗಳು

  • ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) - 53 ಪಂದ್ಯ
  • ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಚಾನೆ (ನೇಪಾಳ) - 54 ಪಂದ್ಯ
  • ವನಿಂದು ಹಸರಂಗಾ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 63 ಪಂದ್ಯ
  • ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (ಭಾರತ) - 64 ಪಂದ್ಯ
  • ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಟ್ (ಬಹ್ರೇನ್) - 66 ಪಂದ್ಯ
  • ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 71 ಪಂದ್ಯ

ಧೋನಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಸಂಜು: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸಹ ದಾಖಲಾದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜು ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಮಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಜು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಧೋನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ (IANS)

ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು

  • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 463 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 547 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 414 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 435 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ - 328 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 382 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
  • ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ - 307 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 353 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು
  • ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ - 405 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 350 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು

