ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ.
Published : October 13, 2025 at 3:46 PM IST
Arshad Nadeem Coach Banned: ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಅವರ ಕೋಚ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಕೋಚ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಫೆಡರೇಶನ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಫೆಡರಲ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್, ಪಂಜಾಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 'ಅಮಾನ್ಯ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
BREAKING: The Athletics Federation of Pakistan has handed down a lifetime ban to Salman Butt, coach of Olympic gold medalist Arshad Nadeem, for breaching the AFP constitution during the Punjab Athletics Association elections. Butt will no longer be allowed to coach Arshad. pic.twitter.com/7GHpletMLQ— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) October 12, 2025
ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಭಟ್ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಎದುರು ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಷೇಧದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ತರಬೇತುದಾರರಾಗಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ನದೀಮ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2022ರ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗು 2022ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 2022ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2025ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ನದೀಮ್ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನದೀಮ್ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರ ನದೀಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನನಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನದೀಮ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಪದಕ ಗೆದ್ದಾಗ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನದೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನದೀಮ್ 92.97 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ದಾಖಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ 89.45 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನದೀಮ್ ಬರೆದರು.
