ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ; ಹೆಸರು, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗ್ತೀರ

ಭಾರತದ ನೂತನ ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್​ ಆಗಿ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್​ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)
ETV Bharat Sports Team

September 16, 2025

Updated : September 16, 2025 at 5:27 PM IST

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್​ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 2028ರ ವರೆಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆ" ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಕರಾಗಿದ್ದ ಡ್ರೀಮ್​ 11 ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್​ ನೂತನ ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್​ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್​ ಆಗಿರುವ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್​ ಪ್ರತಿಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿದೆ. 2028ರ ವರೆಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು) ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 121 ದ್ವಿಪಕ್ಷಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು 21 ಐಸಿಸಿ ಆಯೋಜಿತ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.4.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ರೂ.50 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಹಿಂದೆ ಡ್ರೀಮ್11 ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.4 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್​ಶಿಪ್​ಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಮತ್ತು ಜೆಕೆ ಟೈರ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಲಾ ಆಪ್ಟಸ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್‌ನ ಲೋಗೋ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್​ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಒಟ್ಟು ₹579 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಡ್ರೀಮ್​ 11 ಜೊತೆಗಿನ 358 ಕೋಟಿ ರೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವೂ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 30 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್​ ಅಪೋಲೋ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಪುರುಷರ ತಂಡವೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯವಳಿಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್​ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನೂತನ ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಏಳನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೈರ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್​ 1972 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೊಂಡಿದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೈ ಟೈರ್ಸ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಶೇಕ್​ ವಿವಾದ: ಮ್ಯಾಚ್​ ರೆಫರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕದಿದ್ದರೇ ನಾವು...! ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

