₹62 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​!; ಮನೆಗೆ ಬಂತು ನೋಟಿಸ್

ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್​ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ​

ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್​ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ​
ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು (Image Source: Screenshot From X Handle)
Published : August 12, 2025 at 3:27 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 3:44 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ವೇಗಿ ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ 7 ರಂದು ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ ತನ್ನ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶೋರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ₹62 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​​ಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಡ್ರೀಮ್​ ಕಾರ್​ ಖರೀದಿಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಟಾಪ್​ ಎಂಡ್​ ಇನ್ನೋವಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್​ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ ಅವರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್ (HSRP) ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಡೀಲರ್ ಸನ್ನಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋರೂಮ್ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ RTO ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೋರೂಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾರು ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1988ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 39, 41 (6) ಮತ್ತು 207 ರ ಅಡಿ ವಾಹನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರು ಮಾಲೀಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು RTO ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಲಕ್ನೋದ RTO ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್‌ದೀಪ್ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಸನ್ನಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರು ಮಾರಾಟದ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೀಲರ್ ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರ್​ ವಿಮೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಹನದ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅದ್ಭುತ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ: 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ ಅಂದಿನಿಂದ ತಂಡದ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 13 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆ: ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವರು 41 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 141 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 28 ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 42 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

