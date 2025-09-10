ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಪಂದ್ಯ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್​ ಪಂದ್ಯ (Image Credit: ACC x handle)
Published : September 10, 2025 at 9:49 AM IST

Updated : September 10, 2025 at 10:05 AM IST

Asia Cup, AFG vs HK: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಅಫ್ಘಾನ್ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಂಡ ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ರೆಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (8) 25 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ (1) ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. 6 ಓವರ್‌ಗಳ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಕೋರ್​ 56/2 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಸೆಡಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ (27) ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ (18) ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್: ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್​ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 81/3 ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನಬಿ 33 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಅಟಲ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. 15 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 124/4 ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಒಮರ್‌ಜೈ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಂಗ್​ಕಾಂಗ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಲಯ ತಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಒಂದೆಡೆ ಅಟಲ್ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಮರ್‌ಜೈ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅವರ 53 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಸೆಡಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ ಮತ್ತು ಒಮರ್‌ಜೈ ನಡುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್‌ನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್​ಗೆ 190 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು.

ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್​: ಬೃಹತ್​ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್​ ತಂಡ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಕೇವಲ 3.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 28/4 ರನ್​ಗಳಿಸಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆ ನಂತರವೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 17ನೇ ಓವರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್​ ಪರ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್​ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 94/9 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 94 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು:

  • 2022ರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 155 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು
  • 2022 ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 101 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು
  • 2025 ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 94 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು
  • 2016ರಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಇಗೆ 71 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು
  • 2016 ರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 66 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು

ಇಂದು ಭಾರತ-ಯುಎಇ ಪಂದ್ಯ​: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 8ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

