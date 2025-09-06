ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 1:56 PM IST

AFG vs PAK T20 Final: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟಿ20 ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಇ ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಯುಎಇಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು 39 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 18 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕವನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಪರ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ 128 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರೇ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 5-5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪಿಚ್​ ವರದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹವಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. ತಾಪಮಾನವು 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ವರೆಗೆ ಇರಲಿದ್ದು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್‌ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 158 ರನ್‌ ಆಗಿದ್ದರೇ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್​ 131 ರನ್‌ಗಳಾಗಿರಲಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡವಾರು 60% ಇದ್ದರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್​ ತಂಡದ ಶೇಕಡವಾರು 40% ಇರಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಕೆಟ್​ಗಳು 83 ಆಗಿದ್ದರೇ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್​ಗಳು ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್​ 47 ಆಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಸುಫಿಯಾನ್ ಮುಖೀಮ್, ಹಸನ್ ಅಲಿ, ಹಸನ್ ಅಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಹಸ್ಸೈನ್ ಅಲತ್, ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಂ ಜೂ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸೇದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝದ್ರಾನ್, ದರ್ವಿಶ್ ರಸೂಲಿ, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್ಜಾಯ್, ಕರೀಂ ಜನತ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (ನಾಯಕ), ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಫಜಲ್‌ಉದ್ದೀನ್, ಫಜಲ್ಹಕ್ ರೆಹಮಾನ್, ಗುಲ್ಬದಿನ್ ನೈಬ್, ಫರೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಲಿಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಹ್ಮದ್ಝೈ.

