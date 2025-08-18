ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ​ ​ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಗದಿ! - ASIA CUP 2025

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಪ್ರಸಾರಕ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿರುವ ಸೋನಿ ನೆಟವರ್ಕ್ಸ್​ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 11:55 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 12:10 PM IST

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂ​ಕಾಂಗ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆ.10 ರಿಂದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಸೆ.14 ರಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಮುಂದಾದರೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ​ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್​ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (Image Source: IANS)

ಭಾರತ ಪಂದ್ಯದ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ​: ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (SPNI) ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಹೀರಾತು ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್​ನ ಜಾಹೀರಾತುಗಾಗಿ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್​ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ.

ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (SPNI) 2031 ರವರೆಗಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 170 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು SonyLIV ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್​ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ (Image Source: IANS)

ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್​ ಹಾಟ್​ಸ್ಟಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2.8 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವು ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ.

8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ 8 ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಓಮನ್​ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೂಪ್​ ಬಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ತಂಡಗಳಿವೆ.

ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರ: ಭಾರತ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ನಂತರ, ಸೆ, 14 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಒಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರೂಪ್​ ಹಂತದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಫೇವರಿಟ್​​: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್​​ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿಯೂ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

