ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ; ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ ಆಡದೆ ಹೊರಗುಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (49), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ (39), ಅಕ್ಷರ್​ (21) ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಆದ್ರೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು ಕೇವಲ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಲಂಕಾ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 202 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಯಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಪಾತುಮ್ ನಿಶಾಂಕ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಕುಸಲ್​ ಪೆರೆರ (58 ರನ್) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಲಂಕಾ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ನಾಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಯದ ಆತಂಕ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾದ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೋರ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​, ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​, ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (IANS)

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿತೆ ನೀಡಿದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಕೋಚ್​ ಮಾರ್ಕೆಲ್, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸೆಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದುಬೈ ಹವಾಮಾನವು ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆದರೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವೇನಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಫೈನಲ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮಪಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Asia Cup 2025: ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 'ಸೂಪರ್' ಗೆಲುವು

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP FINALABHISHEK SHARMA INJURYHARDIK PANDYA INJURYIND VS PAK FINALASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ: NEETನಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ ಪಡೆದ ಯುವತಿ

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.