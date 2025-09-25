ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ; ಯುವಿ ದಾಖಲೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2025 at 11:40 AM IST
Abhishek Sharma Records: ಬುಧವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೂಪರ್-4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 127 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 41 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಇದುವರೆಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರು 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ 5 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಗುರ್ಬಾಜ್ 2022 ಮತ್ತು 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯಗಳ 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 209ರನ್ ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 248 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Yet another explosive innings 🤩— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
Yet another Player of the Match award 👏
Abhishek Sharma continues his impressive batting form as #TeamIndia record their 2️⃣nd consecutive win in #Super4 & secure a place in the Final! 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/bubtcR19RS#AsiaCup2025 pic.twitter.com/XqoOPHfIJ7
ಅಭಿಷೇಕ್ ಖಾತೆ ಸೇರಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿವು
- ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ 4 ಬಾರಿ 200+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 50+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ 200+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 50+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
Abhishek Sharma goes beserk in Dubai 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2025
Watch #INDvBAN LIVE NOW on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/cCsxAUcAWc
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 74 ರನ್ಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರನೌಟ್ ಆದರು. ಈಗ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್-4 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ.
