ಅಭಿಷೇಕ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಪಾಕ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರನ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
Published : September 27, 2025 at 11:42 AM IST

Abhishek Sharma Records: ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 300 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 202 ರನ್​ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ನಂತರ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಾಥುಮ್​ ನಿಸಂಕಾ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಅಭಿಷೇಕ್: ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್,​ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 6 ಬಾರಿ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ರೋಹಿತ್​ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 7 ಬಾರಿ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು

7 - ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್

6 - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

6 - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ*

4 - ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್

3 - ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 300ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ (281 ರನ್) ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ (ಟಿ20)ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 309 ರನ್‌ಗಳು (2025)

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ - 281 ರನ್‌ಗಳು (2022)

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 276 ರನ್‌ಗಳು (2022)

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರುವ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 4 ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ 1 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್​ 1 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ಸರಣಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರು

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 4 ಬಾರಿ

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 1 ಬಾರಿ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ - 1 ಬಾರಿ*

ಪಾಥುನ್​ ಸಿಸ್ಸಾಂಕ
ಪಾಥುನ್​ ಸಿಸ್ಸಾಂಕ (IANS)

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪಾಥುಮ್​ ನಿಸಾಂಕ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸಾಂಕ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ (2016) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (2022) ಮಾತ್ರ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ: ನಾಳೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್​ನ ಮುಖಾಮಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

