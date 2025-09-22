ETV Bharat / sports

ಪಾಕ್​ಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ್​, ಗಿಲ್: ಟ್ವೀಟ್​​ ವೈರಲ್

ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 3:38 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 3:46 PM IST

Abhishek Sharma Shubman Gill Viral post: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ.

ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರು ತೋರಿದ ವರ್ತನೆಗೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪದೆ ಪದೇ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ಅಂಪೈರ್​ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಪಾಕ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳನ್ನು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಈ ಜೋಡಿ 105 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 8 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 47 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದರು. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟಾಂಗ್​: ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 'ಆಟ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ, ಪದಗಳಲ್ಲ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಖತ್​ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್​: ಸೂಪರ್ 4ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 58 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ ತಲಾ 21 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ ಶಿವಂ ದುಬೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ನಂತರ, ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್​ ಗಿಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ (30) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್​ 4 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಆಡಲಿದೆ.

