ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಐಪಿಎಲ್​ ತಂಡವನ್ನು​ ಹೆಸರಿಸಿದ ಎಬಿಡಿ: ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪ್ಲೇಯರ್​ - AB DE VILLIERS IPL TEAM

ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 5:13 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ್​ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿ ಐಪಿಎಲ್​ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ ತಂಡವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿದ್ದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್)ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2011 ರಿಂದ 2021ರ ವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇವರಿದ್ದ ವೇಳೆ ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್​ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 184 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 5162 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್​ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ಗೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಂಗ ಅವರನ್ನು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ವೆಟ್ಟೋರಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಪರ ಐದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಐದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇಲೆವೆನ್: ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ (ನಾಯಕ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ.

