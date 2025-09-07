ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಆಡುವ ತಂಡಗಳು ಇವೆ: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ​ಭವಿಷ್ಯ

ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read

Asia cup 2025: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆ.9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಫೆವರೀಟ್​ ತಂಡವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸಹ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ (IANS)

'ಅಫ್ಘಾನ್​ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾ ಗಜನ್‌ಫರ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ.. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಯುಎಇ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಪಿನ್​ ವಿಭಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

'ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿದೆ. "ತಂಡವು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಸೆದಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್, ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್, ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್‌ಜೈ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 16 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡ (IANS)

ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆ.10ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಸೆ.14ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಸೆ.19ಕ್ಕೆ ಓಮನ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಲೀಗ್​ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಸೆ.20 ರಿಂದ ಸೂಪರ್​ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ: ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​.

ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

