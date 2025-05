ETV Bharat / sports

ಕೇವಲ 2 ರನ್​ಗೆ ಆಲೌಟಾದ ತಂಡ; ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ! - CRICKET TEAM ALL OUT IN 2 RUNS

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ( Photo Credit: Getty Image )

Cricket team all out in 2 runs: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಹೌದು, 50 ಓವರ್​ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಕೋರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಂಟಿ ಲೀಗ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ನಾರ್ತ್​ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ರಿಚ್ಮಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾರ್ತ್ ಲಂಡನ್ ತಂಡ 45 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 426 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಎದುರಾಳಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ 427 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ತಂಡ 5.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ, 8 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 1810ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್​ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ದಿ ಬಿಎಸ್ ತಂಡ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, 1877ರಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದು 12 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರಿಚ್ಮಂಡ್​ ತಂಡ ಮುರಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ 300 ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ವೀರ!: ಪಂಜಾಬ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಟೆನ್ಶನ್​

