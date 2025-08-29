ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯನ್ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ನ ಮನೋಜ್ ಬಿಹಾರಿ ದಾಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 2021ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ ಇವರು ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ತಿಂಗಳ 18 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 57ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ 22 ದೇಶಗಳಿಂದ 30 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಮನೋಜ್ ಬಿಹಾರಿ ದಾಸ್ 27 ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೀಕನ್ ಜಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೋಡ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗೊ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯ್ತು. ಬಾಲಸೂರ್ನ ಸುನ್ಹತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ನಗರದವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜಿಮ್ನ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮನೋಜ್ ದಾಸ್, "ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೇಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಲ್ ಒಡಿಶಾ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಇಂದಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಈಗ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ, ಯುವಕರು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಾನೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ್ವ? ಎಂದ ದಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಇದೇ ಕಾರಣ: ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್