ETV Bharat / sports

3149 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್ ಅರ್ಧ-ಶತಕ! ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದ ಕನ್ನಡಿಗ!! - KARUN NAIR RECORD

3149 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್ ಅರ್ಧ-ಶತಕ ( Photo Credit: IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : August 1, 2025 at 10:14 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 10:48 AM IST 2 Min Read

Karun Nair Record: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನಾಯರ್ 52 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 19 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 204 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-1 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನ ‘ದಿ ಓವಲ್’ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 4-4 ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಆಂಡರ್ಸನ್-ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾರತ 64 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 52 ರನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 26 ಓವರ್‌ಗಳ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 3149 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಅರ್ಧಶತಕ: ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಅಂತರದ ನಂತರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3149 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಕರುಣ್ 89 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 50 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 303 ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ 52 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅರ್ಧಶತಕ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 54 ರನ್​) ಮತ್ತು ಅವರ ಐದನೇ ಅರ್ಧಶತಕ (ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 67 ರನ್​) ನಡುವೆ 4426 ದಿನಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವಿದೆ. ಓದಿ: ಪಾಕ್​-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್! ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವರದಿ

Karun Nair Record: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನಾಯರ್ 52 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 19 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 204 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-1 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಂಡನ್‌ನ ‘ದಿ ಓವಲ್’ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 4-4 ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಆಂಡರ್ಸನ್-ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾರತ 64 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 204 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 52 ರನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 26 ಓವರ್‌ಗಳ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 3149 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಅರ್ಧಶತಕ: ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಅಂತರದ ನಂತರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3149 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಕರುಣ್ 89 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 50 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 303 ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ 52 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅರ್ಧಶತಕ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2004 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 54 ರನ್​) ಮತ್ತು ಅವರ ಐದನೇ ಅರ್ಧಶತಕ (ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 67 ರನ್​) ನಡುವೆ 4426 ದಿನಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವಿದೆ. ಓದಿ: ಪಾಕ್​-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್! ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವರದಿ

Last Updated : August 1, 2025 at 10:48 AM IST