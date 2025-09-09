ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ 16 ವರ್ಷದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್
ಫಿಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಸ್ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಶ್ರಾ ಮಣಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 9, 2025 at 2:24 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 2:41 PM IST
FIDE Grand Swiss 2025: ಭಾರತದ ಚೆಸ್ ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಶ್ರಾ ಸೋಲಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ದ ಸಮರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ FIDE ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಶ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಗುಕೇಶ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೆಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಗ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೋಲಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
All eyes on Abhimanyu Mishra! 👀— International Chess Federation (@FIDE_chess) September 8, 2025
The youngster surprisingly took down the World Champion Gukesh D in Round 5 of the #FIDEGrandSwiss pic.twitter.com/CoSzKG2JoA
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಂತೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಟೂರ್ನಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಸಹ ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಗುಕೇಶ್, ಪ್ರಾಗ್ಗಿಂತ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗುಕೇಶ್ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಶ್ರಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. FIDE ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಗೆಲುವು: FIDE ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಗಿಂತ 666 ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಸ್ಸೆಮ್ ಅವರನ್ನು ದಿವ್ಯಾ ಮಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಚಲನೆಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎದುರಾಳಿ ಬಾಸ್ಸೆಮ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ಮೇಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 48 ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾತೋರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಆತಂಕ, ಏನಾಯ್ತು?