ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಲವರಿಗೆ ಶುಭ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ!
ಈ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : September 28, 2025 at 6:52 AM IST
ಮೇಷ : ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನುಭವಿ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ವೃಷಭ : ಈ ವಾರವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ರಜೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಗಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಲಹೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಯ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅನಗತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೊಂದಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.
ಮಿಥುನ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಗಳಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಮಾತನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಇವರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತರ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಲಭ್ಯ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ನರಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಅವರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿರಿ.
ಸಿಂಹ : ಈ ವಾರವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೊಂದಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಚಲಿತರಾದರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಾಲು ಅಥವಾ ನರ ನೋವಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಳಪೆ ಆಹಾರವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆತುರ ಅಥವಾ ಅಸಡ್ಡೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಈ ವಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ.
ತುಲಾ : ಈ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರಬಹುದು. ಇದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ಯೋಚಿಸದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹದಗೆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಿ.
ಧನು : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಐಷಾರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆಡೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರಿ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ, ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ.
ಮಕರ : ಈ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕಾಂಗಿಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇತರರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದಿಸಬೇಕಾದೀತು. ನೀವು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತುರದ ನಡೆಗಳು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೊಂದಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಮೋಜಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ವಾರವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ಈ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿ ಮೋಜಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿ.
ಮೀನ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಹಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ. ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು. ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನೀವು ಕೆಲಸ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.