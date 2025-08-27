ETV Bharat / spiritual

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ!: ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! - VINAYAKA POOJA PROCESS

ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಬೇಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಗಣಪನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ!: ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! (Getty images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2025 at 4:34 PM IST

ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯ ದಿನದಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಸಕಲ ಶುಭಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣದೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಯಾವ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ: ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತನ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ನಾರದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ವಿನಾಯಕನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿ ದಿನದಂದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರಮಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಯಾವಾಗ?: ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚೌತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:54 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:44 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಥಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ದಿನದಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರ ಬುಧವಾರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೇ ಇಂದೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ: ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:47 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:41 ರವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ಪೂಜೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ: ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸುಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಸುರಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಮಲವನ್ನು ಇಡಬೇಕು.

ವಿನಾಯಕನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಾವರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ವಿನಾಯಕನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲಾವರಣದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ವಿನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಮಂಟಪದ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಲಶ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಜಲ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಕಾಯದ ತುಂಡು ಮತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ನಂತರ, ಆಚಮನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಕಲಶ ಪೂಜೆ: ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಕಲಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ.

ಅರಿಶಿನ ಗಣಪತಿ: ಮೊದಲು, ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಣ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನ ಷೋಡಶ ನಾಮದಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಮಾಡಿ.

ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ: ಈಗ ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಷೋಡಶ ಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಆಚಮನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಐದು ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಯಜ್ಞ ಪಾವೇತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಟುನೂರು ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ನಂತರ, 21 ವಿಧದ ಪತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಧೂಪ ದೀಪ ದರ್ಶನ: ಅದರ ನಂತರ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಧೂಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ದೀಪದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಈಗ, 21 ವಿಧದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಂಬೂಲಾದ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಆರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.

ಕೆಲವರು ವಿನಾಯಕನನ್ನು 3, 5, 7, ಅಥವಾ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪೂಜಿಸಿ 10 ನೇ ದಿನ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರವರ ಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಪತ್ಯಯೇ ನಮಃ

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು

