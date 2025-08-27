ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಯಾ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನೈಮಿಸಾರಣ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರುಹಿದನು. ಆಗ ಸೂತ ಮಹರ್ಷಿ ಒಸಗೆಯ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರಂತೆ.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ( ಕಾರ್ತಿಕೇಯ)ಗೆ ಶಿವ ಹೇಳಿದ ಆ ವ್ರತ ಯಾವುದು?: ಒಮ್ಮೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೈಲಾಸ ಮತ್ತು ತಾತಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರಂತೆ, ವ್ರತ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಲವೃದ್ಧಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ, ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಲಭಿಸುವ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಿವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ. 'ನಯನಾ! ಆಯುಷ್ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಒಂದು ವಿನಾಯಕ ವ್ರತವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚವತಿಯಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುರಿದು, ಒಂದು ಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ರೂಪ ಅಷ್ಟಲ ಪದ್ಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಬಿಳಿಚಂದನ, ಹೂವು, ಎಲೆ, ಧೂಪ ದೀಪ, ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ 21 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿವೇದಿಸಬೇಕು. ನೃತ್ಯ, ಗೀತೆ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯ ಪುರಾಣ ವಾಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಥಾಶಕ್ತಿಯ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ತಾಂಬೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸ್ನಾನದ ಸಂಜೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವಿನಾಯಕ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಈ ವ್ರತವು ತ್ರಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂದು ಶಿವನು ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಹಿಂದೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಗಜಾಸುರನು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳು ಎಂದನು. ಗಜಾಸುರ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಗಜಾಸುರನ ಒಡಲಲ್ಲೇ ಶಿವ ಇದ್ದನು.
ಗಜಾಸುರನ ಒಡಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದ ಶಿವನನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಇತ್ತ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳು, ಕುರುಹು ತಿಳಿಯದೇ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಂತು ಇಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಶಿವನು ಗಜಾಸುರನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು. ಶಿವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಂಜಿರೆದ್ದು ಮೇಳದ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಗಜಾಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಗಜಾಸುರನು ಗಂಗಿರೆಡುವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗಂಗಿರೆಡು ನುಡಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ಗಜಾಸುರ ಪರಮಾನಂದರು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಶಿವನ ಕುರುಹು ತಿಳಿಯದೇ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಶಿವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಗಜಾಸುರನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಗಜಾಸುರನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಎಂದು ಅರಿತು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ‘ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸು’ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನಂದಿಯು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಗಜಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವನು ಗಜಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಂದಿ ಜೊತೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು.
ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಗಮನ ತಿಳಿದು ಪಾರ್ವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಪಾರ್ವತಿಯು, ಶಿವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ತನ್ನ ಮೈಯ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜೀವ ತುಂಬಿದಳು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಳು, ಆ ಹುಡುಗನು ಶಿವನನ್ನು ಕೈಲಾಸ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಶಿವನು ಬಾಲಕನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಘನಘೋರ ಕಾಳಹ ಆ ಮೂಲಕ ಆದ ದುರಂತದಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ದುಃಖಿತಳಾದಳು. ಶಿಶುವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಪಾರ್ವತಿಯ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಲಾರದೇ ಶಿವನು, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬಿಡುತ್ತಿರುವವರ ತಲೆ ತರುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮಹಾದೇವ. ಮಹಾದೇವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಲಗಿದ ಆನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿವ ಆ ತಲೆಯನ್ನು ತಾನು ಶಿರಚ್ಚೇದ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿ ಗಜಾನನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದನು.
ಗಣಾಧಿಪತ್ಯದ ಕಥೆ: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ( ಕಾರ್ತಿಕೇಯ) ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಎಂಬ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಿವ ತನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾದ ನವಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆಗೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಗಣೇಶ ತನ್ನ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾದ ಶಿವ ಮಗನನ್ನು ಇದು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗಣಪ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿನಾಯಕ ಗಣಾಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಪತಿ: ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯ ದಿನದಂದು ಶಿವನು ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಗಣಾಧಿಪತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದು ಮೂರುಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದರು, ಗಣೇಶನು ಕೆಲವನ್ನು ತಿಂದು, ಕೆಲವನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾದ ಮೂಷಿಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಕೆಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಗಣಪತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತಾಯಿಯೂ ಚಂದ್ರನ ಮೆಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಶಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ.
ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿದೇವನು ಋಷಿಪತ್ನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆಗ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿಯು ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಋಷಿಪತ್ನಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದಳು. ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ಬಳಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತೊರೆದರು. ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಋಷಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರು ನೀಲಪಾನಿನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯಂದು ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಶಾಪ ತಗುಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶಮಂತೋಪಾಖ್ಯಾನ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಗಣಪ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕಂಡನು. ತನಗೆ ಎಂತಹ ಆಪಾದನೆ ಬರುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾದನು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ಸತ್ರಾಜಿತು ಸೂರ್ಯನ ವರದಿಂದ ಸಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಮಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸತ್ರಾಜಿತುವನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಚರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮುತ್ತನ್ನು ತನಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ರಾಜಿತು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ರಾಜಿತುವಿನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಪ್ರಸೇನನು ಶಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಿಂಹವು ಮಾಂಸದ ತುಂಡು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಸೇನನನ್ನು ಕೊಂದಿತು. ಮಣಿಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಜಾಂಬವನು ಕೊಂದನು.
ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಜಾಂಬವತಿಗೆ ಆಟಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಮರುದಿನ ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೊಂದು ಶಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತನಗೆ ಆಪಾದನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡ. ಸಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರು. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಸೇನನ ಮೃತದೇಹ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಹದ ಪಾದಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪರ್ವತದ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಾರಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರತೆಗೆದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜಾಂಬವಂತ ಕೋಪಗೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದನು. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಜಾಂಬವನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಆಗ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವನು ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದನು. ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಜಾಂಬಾವತಿಯನ್ನು ಸಮಂತಕಮಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಶಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನು ತಂದು ಸತ್ರಾಜಿತುನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಸತ್ರಾಜಿತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶಮಂತಕಮಣಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪುರಾತನರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮಂಥವರ ಗತಿಯೇನು?' ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಈ ಸಮಂತ ಕೋಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದವರು ಅಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಡರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯಂದು ದೇವರು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲಪ್ರದ: ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ವ್ರತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ. ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ.
ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ : ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.
