Pitru Paksha 2025: ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡದಾನ; ಆತ್ಮ ಶ್ರಾದ್ಧ ನಡೆಯುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ದೇಗುಲವಿದು! - PIND DAAN IN GAYA

ಸಾಧು, ಸಂತರು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ನಡೆಸಿದರೆ, ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 12:10 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 12:23 PM IST

ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಜಬಲ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಾನು ಅವಿವಾಹಿತ. ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಂತರ ನನ್ನ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಗಯಾಗೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 7 ರಂದು ನನ್ನ ಪಿಂಡ ದಾನ ನಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ದುಃಖದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯತ್ತ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್. ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಪಿಂಡ ದಾನದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಪಿಂಡ ದಾನ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪೂರ್ವಜರ ಪಿಂಡ ದಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಬದುಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡ ದಾನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಸ್ಥಳ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಆತ್ಮ ಪಿಂಡ ದಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಂತರ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ದೇಗುಲ: ಮೋಕ್ಷನಗರಿ ಗಯಾ ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡದಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ಸಂತರು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪಿಂಡ ದಾನ: ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಜನರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಂಬದವರು ಪಿಂಡದಾನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪವಾಡ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮರಣದ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಭಾಕರ್​ ಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)

ಪಿಂಡವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನಾರ್ದನ: ಗಯಾಜಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪಿಂಡವೇದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಾಲಯವು ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ . ಈ ಬಲಿಪೀಠವು ಇತರ ಪಿಂಡವೇದಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಂತರದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬದಲಾಗಿ, ಅವರಿಂದಲೇ ಸ್ವಂತ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಂಡದಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ಮರಣಾನಂತರ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ: ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ ಜನಾರ್ದನ ನಾಲ್ಕು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಕೈ ಪಿಂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡವೇದಿ: ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವಾದ ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆ ಈಡೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಸ್ವಯಂ ಪಿಂಡದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ್ದು, ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ದರ್ಶನ: ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರು ಪವಾಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನಾರ್ದನನು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜನರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು: ಇಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಸಹ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಬಲವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಜನಾರ್ದನನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಡವೇದಿ (ETV Bharat)

ದೇಗುಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು, ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪಿಂಡ ದಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧುಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಜನರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರನ್ನು ನಂಬದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಜನಾರ್ದನ ದೇಗುಲ (ETV Bharat)

ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶ: ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶವೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶ ಕದಿಯುವವರು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗುಹೆಯಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕಲಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ ಮಾನಸಿಂಗ್​ರಿಂದ ನವೀಕರಣ: ಆತ್ಮ ಪಿಂಡದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಾಜ ಮಾನಸಿಂಗ್ ನವೀಕರಿಸಿದ್ದ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಲಯವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ.

