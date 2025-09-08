ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?; ಪಿತೃಪಕ್ಷದಂದು ಶ್ರಾದ್ಧಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ... ಏನಿದರ ಮಹತ್ವ?
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 8, 2025 at 3:02 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಶ್ರಾದ್ಧ ಪ್ರತಿಪದ ಶ್ರಾದ್ಧ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರ ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ: ಈ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಿಂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ದಹನ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಮುಳುಗುವಿಕೆ, ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂತಹ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರೇತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರೇತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ: ಗಯಾದ ಪ್ರೇತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪಿಂಡದಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮ ಕುಂಡ, ರಾಮಶಿಲೆ, ಕಾಕಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರೇತಾತ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತೀತಿ. ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇತ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ನೀಡಲು ಈ ಬಲಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ಶ್ರಾದ್ಧಾ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ದಾನ: ಅಶ್ವಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದದಂದು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರೇತ ಜೀವನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯಫಲ: ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಾದ್ಧಾ, ತರ್ಪಣ, ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳಾಗಿರುವ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಇದರ ಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೇತಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ: ಗಯಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಿಂಡದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಶಿಲೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರೇತಶಿಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ಸರೋವರಗಳಿವೆ, ನಿಗ್ರ ಕುಂಡ, ಸುಖ ಕುಂಡ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಕುಂಡ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಡವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನಿಗಳು ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪಿಂಡ ದಾನ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಜನರ ಆಗಮನ: ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಲು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
