ETV Bharat / spiritual

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಈ ವೇಳೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು, ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವವು?: ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು? - WHICH ZODIAC SIGNS WILL BENEFIT

ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ - ಇತರ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ - ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಹಣ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶುಭಫಲ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮತ್ಯಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಅಶುಭ ಫಲ

lunar-eclipse-time-which-zodiac-signs-will-benefit-or-lose-from-lunar-eclipse
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಈ ವೇಳೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025ರ ಭಾನುವಾರ, ರಾಹು ಆಳುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಾಚಿರಾಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ರಾತ್ರಿ 9.50 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1.26 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಸುಮಾರು 3.30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾಚಿರಾಜು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಂಭ.

  • 1. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು.
  • ಎರಡನೇ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೂರನೇ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ: ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
  • ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಶಿ ಮೀನ: ಅಪರಿಚಿತ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ದಂ ದುರ್ಗೈ ನಮಃ, ಓಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯಃ ಎಂದು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಚಿರಾಜು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, ಸೋಮವಾರ, ಗ್ರಹಣದ ಮರುದಿನ, ಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರದ ಲೋಹದ ನಾಗ ಪಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬ, ನಾಗ ಪಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಾಚಿರಾಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರು ರಾಹುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ 1.25 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ 1.25 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  • ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
  • ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
  • ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಚಿರಾಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬುವುದು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025ರ ಭಾನುವಾರ, ರಾಹು ಆಳುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಾಚಿರಾಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ರಾತ್ರಿ 9.50 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1.26 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಸುಮಾರು 3.30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾಚಿರಾಜು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಂಭ.

  • 1. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು.
  • ಎರಡನೇ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೂರನೇ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ: ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
  • ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಶಿ ಮೀನ: ಅಪರಿಚಿತ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ದಂ ದುರ್ಗೈ ನಮಃ, ಓಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯಃ ಎಂದು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಚಿರಾಜು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, ಸೋಮವಾರ, ಗ್ರಹಣದ ಮರುದಿನ, ಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರದ ಲೋಹದ ನಾಗ ಪಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬ, ನಾಗ ಪಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮಾಚಿರಾಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರು ರಾಹುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ 1.25 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ 1.25 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

  • ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
  • ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
  • ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಚಿರಾಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬುವುದು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPE BY DATE OF BIRTHLUNAR ECLIPSE RESULTZODIAC SIGNSನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭWHICH ZODIAC SIGNS WILL BENEFIT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಜೋಧಪುರ್‌ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು: ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಪೂಜಾರ!

ಚೌಕಿದಾರ್​: ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ 'ಓ ಮೈ ಬ್ರೋ' ಸಾಂಗ್​​ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.