ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2025: ದಿನಾಂಕ, ಪೂಜಾ ಸಮಯ, ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ - GANESH CHATURTHI

ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್​​ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Ganesh Chaturthi
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಆನೆಯ ತಲೆಯ ದೇವರು ಗಣೇಶನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂಗಳು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಹಬ್ಬವು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2025 : ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳು : ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶನು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:54 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:44 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:06 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2025 ರ ಶನಿವಾರ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಇತಿಹಾಸ: ಗಣೇಶನು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ. ಪಾರ್ವತಿಯು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ನಿಂತು ಕಾವಲು ಕಾಯುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಶಿವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಗಣಪತಿಯು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಶಿವನನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವನು ಗಣೇಶನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಶಿವನು ಗಣೇಶನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆನೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು : 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಹಬ್ಬವು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೂ ಈ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ? : ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಆನೆಯ ತಲೆಯ ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾರಣ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಗಣಪತಿಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? : ಹೂವುಗಳು, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಐದು, ಏಳು ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ, ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೋದಕ ಮತ್ತು ಲಡ್ಡುಗಳಂತಹ ಗಣೇಶನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ನಿಮಜ್ಜನದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆವೆಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಕಲಾಶಿಕ್ಷಕ - ECO FRIENDLY GANESHA IDOLS

