ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಸುದಿನ
ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ...
Published : October 10, 2025 at 7:27 AM IST
ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 10-10-2025
ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಚತುರ್ಥಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಕೃತಿಕಾ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:08 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಮುಂಜಾನೆ 07:37ರಿಂದ 09:06ರವರೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಮುಂಜಾನೆ 8:32ರಿಂದ 9:20ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14:56ರಿಂದ 15:44ರವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮುಂಜಾನೆ 10:35ರಿಂದ 12:05ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:02 ಗಂಟೆಗೆ
ಈದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಾಫಲ ಹೀಗಿದೆ:
ಮೇಷ : ನೀವು ಇಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಹದಿವಯಸ್ಕರಿಗೆ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ : ನೀವು ಇಂದು ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಯಂ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇತರರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ : ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ತಡೆಯಿರದೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಲು ನೀವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಹತ್ತರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ : ಲೈಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್! ಈ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತೇಜನದ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಇಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಬಾಸ್ ಬಯಸುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ–ಹಣಕಾಸು ಹೂಡಿಕೆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಕಾರಕ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಿ. ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗಗಳ ಕುರಿತು ಇಂದು ಕಾದು ನೋಡುವ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ.
ಧನು : ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಡವಾಗುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ದಿನ ಅಂತ್ಯವಾದಂತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಮಕರ : ನೀವು ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ : ಇಂದು ನೀವು ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಿಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಸದ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ, ನೀವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.