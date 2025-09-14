ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ; ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಈ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ..
Published : September 14, 2025 at 9:29 AM IST
ಮೇಷ : ಈ ವಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಒರಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಷಾರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರ ತೋರಬಹುದು. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈಡೇರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ಸಾವಧಾನತೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ವಾರವು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ : ಈ ವಾರವು ಮಿಶ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೂ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ವರ, ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ನೀವು ಗಾಢವಾದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಸಾಂಘಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರವೆಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ವಾರವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಪ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಜೀವನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಾರವಿದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಈ ವಾರವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೂಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈಗ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಆರೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜಾಣ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ವಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬಗೆಹರಿಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಆಡಂಬರಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ದ್ರೋಹದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕಿರಿಯರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ : ಈ ವಾರವು ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನರ ಅಥವಾ ಕಾಲು ನೋವು ಇರಬಹುದು. ಯೋಗ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನೀಡುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ/ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಈ ವಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿರಿ.
ತುಲಾ : ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂವಹನದಿಂದಾಗಿ ವಾದಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಕಾಯಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು. ಗಂಟಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಈ ವಾರವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೋಪವು ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಐಷಾರಾಮ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಅದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಧನು : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ವಿವಾಹಿತರು ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಬಡ್ತಿಯು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಊಟ ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾರವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಲು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
ಮಕರ : ಈ ವಾರವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ, ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಉಪಯುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಯೋಗ, ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ವಾರ.
ಕುಂಭ : ಈ ವಾರವು ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಹಿಂದಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕರು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸತನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೋಜು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮರಳಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮೀನ : ಈ ವಾರವು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದಾದರೂ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಮಾರಿತನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವತಯಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಸಡ್ಡೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.