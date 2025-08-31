ಮೇಷ : ಈ ವಾರವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯು ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾದೀತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೇಗನೇ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅತಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂತುಲನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ವಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ.
ವೃಷಭ : ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ವತಃ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಕೊಡಬಾರದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸಲಿದೆ. ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರಾಳತೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ವಾರದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ : ಈ ವಾರವು ಏರುಪೇರುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಂ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ದೃಢವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ನೆರವು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೂ ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ಇತರರಿಗಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುವಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನೀವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಅವರ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಬಹುದು. ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಎನಿಸಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ನೀಡಿರಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಜಾಗರೂಕತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಡುವೆ ಸಂತುಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಈ ವಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ : ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳ ಅತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಳಿದೆ. ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ. ಈ ವಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಸ್ವಯಂ ಅರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂತುಲನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ : ಈ ವಾರವು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಡೀಲನ್ನು ಕುದುರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣ ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತುಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
ತುಲಾ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಸ್ಪರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಡೀಲು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ನಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂತುಲನ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಈ ವಾರವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಕಾರಣ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ನೀವು ಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಂತೆಯು ದೂರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಅವರು ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ದುರ್ಬಲ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತುಲನಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಧನು : ಈ ವಾರವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವು ಸಂತಸವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನೀವು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವನ್ನು ದೂರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ವಾರವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸಹಾಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನಿರಾಳತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತುಲನ ಕಾಪಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಹ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಂಗಾತಿಯು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದರೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಗೊತ್ತುಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಿ. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಕ್ತ ಕಾಳಜಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಾರವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿದ್ದೀರಿ.
ಕುಂಭ : ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕೇಳದ ಹೊರತು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಂತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನತೆಯು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಮೀನ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಉದ್ವೇಗವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಬಹುದು. ಇದು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಎಡೆ ನೀಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಾಲ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಯು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಅರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯ.