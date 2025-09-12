ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮಗಿಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೇಲುಗೈ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : September 12, 2025 at 7:44 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
12-09-2025, ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಭರಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:06 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:38 ರಿಂದ 09:10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:30 ರಿಂದ 09:18 & ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:54 to 03:42 ಗಂಟೆತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:42 to 12:14 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:21 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ : ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ; ನೀವು ಇಂದು ಹಲವು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ! ಉಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾದಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆಳವಾದ ರಂಗು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಲಗತ್ತು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ : ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲೂಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕೆಲಸದ ಭಾರ. ಆದರೂ ನೀವು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರ ಯುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಸಿಂಹ : ಇಂದು ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಜೀವನದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗೆ ಅನುಸಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮರು ಅಲಂಕರಣ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಿಡ್ ಎಂದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಮೀರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅರಳುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಸಂತೋಷಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತುಲಾ : ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜನರು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭೆಯು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ.
ಧನು : ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸಮಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಇರುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಕೋಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಆಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜಾಣರಂತೆ ಕಾಣಲು ಉದಾರವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ.
ಮಕರ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಮರುಳಾಗದಿರಿ, ಅವರ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗೋಪ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಿರಬಹುದು. ನೀವು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಮಹತ್ತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ : ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೂ ನೀವು ಆನಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಿತ್ರರ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ : ಇಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಳೆಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ದಿನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗಾತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ಪ್ರಣಯ ತುಂಬಿರುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.