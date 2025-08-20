ಪಂಚಾಂಗ:
20-08-2025, ಬುಧವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪುನರ್ವಸು
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:05 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:55 ರಿಂದ 03:29 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11:41 ರಿಂದ 12:29 ಗಂಟೆತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:21 ರಿಂದ 13:55 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:37 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ : ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ; ಅದೂ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏರಿಳಿತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್, ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ವೃಷಭ : ಇಂದು ಖಂಡಿತಾ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಡೆದೂಡಿ.
ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧದ ಲಕ್ಷಣ ಇಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂದು ನೀವು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಯೂ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು! ನೀವು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಶುಭಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೇರ ನಡೆನುಡಿ ಕಾರಣ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಯಂ-ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಹಲವು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕೀಲಿಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಇದೆಂದರೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಂದು ಹೊಳಪು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ : ಇಂದು ನೀವು ಮುನ್ನಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವವರನ್ನು ತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಭದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಸಾಕಾಗುವವರೆಗೂ ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಇಂದು ಸ್ವಯಂ-ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಯಂ-ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು : ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಇಂದು ಹೊಯ್ದಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆಯ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ : ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿಂತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ! ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರೂ ನಿಮ್ಮ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ನೀವು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ : ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿರಿದಾದ ಭೇಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.