ಪಂಚಾಂಗ:
09-08-2025, ಶನಿವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಆಷಾಢ
ಪಕ್ಷ : ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ತಿಥಿ : ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಶ್ರವಣ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:04 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:04 ರಿಂದ 07:38 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:40 ರಿಂದ 08:28 ಗಂಟೆತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:13 ರಿಂದ 10:48 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:42 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟನೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ : ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರರ ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ನೀವು ಜನರು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಹಾಗೂ ಅಹಂನ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ವರ್ತನೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮನರಂಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ : ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಾದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿರುವಿನ ಅಂಶ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಇಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ : ನೀವು ಇಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಅತಿರೇಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಂತ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಧನು : ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ- ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅವತಾರ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶುಭಸುದ್ದಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ!
ಮಕರ : ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಣಯಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಮನ ಒಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕಲ್ಪನಾಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀವು ಹೋದಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.
ಕುಂಭ : ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದಿರುವ ಸದಾಶಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ : ಹಣ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಕುರಿತು ಇಡೀ ದಿನ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇಂದು ವೆಚ್ಚಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕುಟುಂಬ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.