ಗುರುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಚ್ಚರಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಕಾದಿದೆ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : September 18, 2025 at 7:10 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ:
18-09-2025, ಗುರುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪುಷ್ಯ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:07 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:09 ರಿಂದ 10:40 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:07 ರಿಂದ 10:55 & ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:55 ರಿಂದ 03:43 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 01:43 ರಿಂದ 03:14 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:17 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ : ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್-ವ್ಯಕ್ತೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ವೃಷಭ : ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾದಿದೆ. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಅವಿಶ್ರಾಂತರಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಜೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ಇಂದು ನೀವು ಸ್ಮರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೂತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉಲ್ಲಾಸದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳಾದರೂ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂತೋಷಕೂಟವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಿನ. ತಾರೆಗಳು ಕೂಡಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಕಾಲ ಎಂದು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸಿಂಹ : ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡಾ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನರಂಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಹೊರಗಿರಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ನೀವು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಂತರಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಿನ ಕಾದಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ದಿನವಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ನಿರಾಳಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಕಾಫಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಧನು : ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ಉನ್ನತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊರಬರಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.
ಮಕರ : ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೂರ್ಖರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ದೂಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ನಿರುದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗ್ಗುವವರಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಯಸಾಧಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ.
ಕುಂಭ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೀನ : ಈ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಲನಿರ್ಮಾಣ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.