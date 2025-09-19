ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಅಧಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : September 19, 2025 at 7:10 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ:
19-09-2025, ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ತ್ರಯೋದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಆಶ್ಲೇಷ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:07 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:38 ರಿಂದ 09:09 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:31 ರಿಂದ 09:19 & ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:55 to 03:43 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:40 to 12:11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:16 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಸದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಕಿರುಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ : ನೀವು ಇಂದು ಬಿಡುವಿರದ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರಿಗೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಬಹುದು. ಹತಾಶೆಗೊಳ್ಳದಿರಿ, ನೀವು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ಇಂದು, ನೀವು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕಾರು ತೊಳೆಯಲು ಬಯಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೋಂಕು ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರಿ. ಹಗುರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಜನರು ಅಪಾರ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ : ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಣಿ ಏರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಇಂದು ಕೆಲ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ : ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಚಮತ್ಕಾರಕ ಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ, ಆದರೆ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ತೊಳೆಯಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹಗುರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಬಳಲಿಕೆ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಇಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇತರರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೈಲಿಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಕೃಪೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಣಮಯ ದಿನ.
ಧನು : ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವ ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪೂರೈಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ : ಭಾವನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ/ಆಕೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಂಚ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆತ/ಆಕೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಂಭ : ನೀವು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವವರು, ಆದರೆ ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದಿನ. ನೀವು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ನಿರಾಳವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೂಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.
ಮೀನ : ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಟ್ಟಾ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಿಸ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇತರೆ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಂಚ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿ.