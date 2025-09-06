ETV Bharat / spiritual

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ; ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರವೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Effect Of Lunar Eclipse On Zodiac Signs
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ? : ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರ ರಾತ್ರಿ 9:58ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1:26ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಭ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೇಷ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಾನವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದ ಹಾದಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮಿಥುನ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಾನವು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಷ್ಟಕವನ್ನು ಓದುವುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕನ್ಯಾ : ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಈ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಾನವು ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಬೇರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ : ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

