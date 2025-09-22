ETV Bharat / spiritual

ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿವು

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರವಾದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Dussehra 2025 Dussehra festival celebrations Navratri 2025 ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿ
ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat, Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2025 at 9:50 PM IST

3 Min Read
Dasara 2025: ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು. 'ನವ' ಎಂದರೆ ಹೊಸದು. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರವಾದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನದಂದು ದೇವಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೆದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಕಾರ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಬಾಲತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ(ಸೆ.22ರಂದು): ನವರಾತ್ರಿಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳು. ಈ ದಿನ ದೇವಿಗೆ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದೇವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಮಾರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಅವತಾರ(23/09/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ದೇವಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ (24/09/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನ ದೇವಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ದೇವಿಗೆ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಗೆ ಶುಂಠಿ ವಡೆಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ (25/09/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು, ದೇವಿಯು ಶ್ರೀ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅವತಾರ (26/09/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಗೆ ಗಾಢ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಕಮಲ ಮತ್ತು ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಕಡುಬು ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ ಅವತಾರ (27/09/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರನೇ ದಿನದಂದು ದೇವಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಕನಕಾಂಬರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಚಂಡಿ ದೇವಿ ಅವತಾರ (28/09/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸಪ್ತಮಿ ಮತ್ತು ತಿಥಿ ಮರುದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ಚಂಡಿ ದೇವಿಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮತ್ತು ರವಾ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮುಂತಾದ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಅವತಾರ (29/09/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದು ದೇವಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೇವಿಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಯಸವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಅವತಾರ (30/09/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ದೇವಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹೋಳಿಗೆ, ಕಡುಬು ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ಅವತಾರ (01/10/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ದೇವಿಯು ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ದಾಸವಾಳ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವತಾರ (02/10/2025): ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಭಕ್ತರನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ದೇವತೆಯನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಲಡ್ಡು, ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ, ರವಾ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

