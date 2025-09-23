ಮಂಗಳವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಂದು ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಂಗಳವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ...
Published : September 23, 2025 at 7:22 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ:
23-09-2025, ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ದ್ವಿತೀಯಾ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಹಸ್ತ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:07 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:10 ರಿಂದ 01:41 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:31 ರಿಂದ 09:19 & ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:43 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:43 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:12 ರಿಂದ 04:42 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:13 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ: ಶುಭಸುದ್ದಿ ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪರಿಣಿತರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿಫಲತೆ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪದಕೋಶದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ.
ಮಿಥುನ: ಈ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಬೇಕು. ಆದರೂ ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದುಡಿದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಹೇರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಸಿಂಹ: ಇಂದು ವಿಷಯಗಳು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಸೂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ: ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಡುವುದು. ನಿಮಗೆ ಸಂದರ್ಶನವಿದ್ದರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಮಿತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ.
ಧನು: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ! ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕೆಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದ ನಂತರ ಮಿತ್ರರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ!
ಮಕರ: ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆಯದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ: ನೀವು ಗಂಟೆಗಳು ಕೂಗಾಡಿದರೂ, ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ದುರ್ಬಲ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇತರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲು ನೀಡಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೈಬಿಡದೇ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಏರಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.