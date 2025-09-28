ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ
ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : September 28, 2025 at 5:00 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
28-09-2025, ಭಾನುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಅಶ್ವಿನಿ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:07 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:09 ರಿಂದ 04:39 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಸಂಜೆ 04:31 ರಿಂದ 05:19 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಸಂಜೆ 04:39 ರಿಂದ 06:10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:10 ಗಂಟೆಗೆ
ಇಂದಿನ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಉತ್ಸಾಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಪ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂದು, ನೀವು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ದಿನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಗಲಿನ ಸಂಕಷ್ಟ, ದಿನದ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಹರಾಜನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತು.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ದಡ್ಡತನದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಗಾಸಿಪ್, ವಿನೋದ, ನಗು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಹಾನಿರಹಿತ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಿನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ನೀವು ಬಿಗುಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುವ ಗಮನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶೈಲಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ : ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಕೊಂಚ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವಿವಾಹದ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ತುಲಾ : ಇಂದು ಜನರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಬೆರಗುಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಅಂತಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು? ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡನೀಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ಧನು : ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ಸವಾಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾರಾಡುವ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ದೊರೆತರೆ ಆಘಾತಗೊಳ್ಳದಿರಿ.
ಮಕರ : ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕುಂಠಿತ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿಗೆ ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತ ದಿನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ವಿವಾಹ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆನಂದ ತರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ನೀವಿಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವಿರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಾಗುವಿರಿ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬದ್ಧಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.