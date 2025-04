ETV Bharat / spiritual

ಭಾನುವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ : ನೀವು ಸದೃಢ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ - DAILY HOROSCOPE OF SUNDAY

April 6, 2025

06-04-2025 ಭಾನುವಾರ ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಶ್ವವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಆಯನ: ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾಸ: ಫಾಲ್ಗುಣ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಮುಂಜಾನೆ 06:11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮೃತ ಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15:25 ರಿಂದ 16:57 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16:35 ರಿಂದ 17:23 ರವರೆಗೆ ರಾಹುಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16:57 ರಿಂದ 18:30 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ಥ: ಸಂಜೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ



ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನೀವು ಸದೃಢ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ವೃಷಭ : ವಿಷಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಲತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಹುಷಾರಿನಲ್ಲಿರಿ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಸಂಕಟ ಅಥವಾ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದು. ನೀವು ಹಾರಾಡುವ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ. ಮಿಥುನ : ಇಂದು ನೀವು ಸ್ಮರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೂತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರಳು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಖಾಸಗಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಿಂಹ : ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡಾ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನರಂಜನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಿಡುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ತುಂಬಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂತೋಷಕೂಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ತುಲಾ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಾಲಂಕರಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ದಿನ ಕಾದಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದ ದಿನವಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ನಿರಾಳಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಕಾಫಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ಧನು : ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಶಾವಾದದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸರಳಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮಕರ : ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುದುರೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಯುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಂಭ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಂತಸದಿಂದ ಇರುವಿರಿ. ಮೀನ : ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಲನಿರ್ಮಾಣ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

