ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ : ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ? - SUNDAY HOROSCOPE

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ..

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2025 at 5:00 AM IST

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ:

31-08-2025, ಭಾನುವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ಶುಭಕೃತ್

ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ

ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:06 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:24 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 04:57 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಸಾಯಂಕಾಲ 04:30 ರಿಂದ 05:18 ಗಂಟೆತನಕ

ರಾಹುಕಾಲ : ಸಾಯಂಕಾಲ 04:57 ರಿಂದ 06:30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:30 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:

ಮೇಷ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಉತ್ಸಾಹ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ - ನಿಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೋಡದೇ ಇರುವ ತಾಣವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂದು, ನೀವು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗುತ್ತೀರಿ.

ವೃಷಭ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ದಿನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜಿಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ದಿಢೀರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಸಿಂಹ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಕನ್ಯಾ: ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಯಕೆ ಇಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ದಿನ ನಂತರ ನೀವು ಕೊಂಚ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವಿವಾಹದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ತುಲಾ: ಇಂದು ಜನರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಅಂತಹ ಅನುಕೂಲಕರ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಇಂದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಡ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು? ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನ ನೋಯಿಸಬಹುದು.

ಧನು: ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾರಾಡುವ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆತರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಮಕರ: ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನೋಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ಕುಂಭ: ಅದು ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಲಿ, ಹಣದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ.

ಮೀನ: ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

