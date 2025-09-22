ಸೋಮವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಜೇಯ ದಿನ!
ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ...
Published : September 22, 2025 at 5:01 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ:
22-09-2025, ಭಾನುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಪ್ರತಿಪದಾ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾಫಾಲ್ಗುಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:07 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:41 ರಿಂದ 03:12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:31 ರಿಂದ 01:19 & 02:55 ರಿಂದ 03:43 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:38 ರಿಂದ 09:08 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:14 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಇತರರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು; ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲಿಕ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ನಿಮ್ಮ ತಾರೆ ಅತಿಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಭಾವಿಸಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿರಿ. ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಹಲವು ಜನರು ಬೆರಗುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ: ಈ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗು, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಗಳ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಇಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಅರ್ಹತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹತ್ತುಪಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ: ಯಾವುದೂ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದುದು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.
ತುಲಾ: ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವಲ್ಲ. ಮುನ್ನೋಟಗಳೂ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಇದರ ಕುರಿತು ಆತಂಕಪಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹತ್ತರವಾದುದಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ನಿರುತ್ತೇಜಕ ದಿನವಾದರೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಜೀವನವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದು, ನೀವು ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಧನು: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ನೀವು ಇಂದು ಆದರ್ಶ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆತ/ಆಕೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಂದು ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ: ಇದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ನಿಷ್ಠೆಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅಜೇಯವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ! ನೀವು ಬಹು-ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿತನ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡದೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ.