ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ; ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಬೇಡ.. ಸಿಗಲಿದೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ!

ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.

ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2025 at 4:30 AM IST

14-09-2025, ಭಾನುವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ

ನಕ್ಷತ್ರ : ರೋಹಿಣಿ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:06 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:17 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 04:48 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಸಂಜೆ 04:30 ರಿಂದ 05:18 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಸಂಜೆ 04:48 ರಿಂದ 06:20 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:20 ಗಂಟೆಗೆ

ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿರಾಳಗೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ವೃಷಭ : ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನಾಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ : ಇಂದು ನೀವು ಏಕಾಂಗಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲದವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸಲು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಹ : ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಕನ್ಯಾ : ಇಂದು ನೀವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ತುಲಾ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಲಲಿತಕಲೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ತಾರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೌಂದರ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿವೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಅಭಿರುಚಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ಹೊಸ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಧನು : ಕೇಳದೆ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ಸಲಹೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಮಕರ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕುಂಭ : ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ. ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೀನ : ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಲಿಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಿನ್ನಲಿಂಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, ನೀವು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ.

