ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಇದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಈ ಪ್ರವಾಸ ಹೀಗಿರಲಿ
ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : October 4, 2025 at 7:19 AM IST
ಈದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ: 4-10-2025
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:07ಕ್ಕೆ
ಅಮೃತಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:07ರಿಂದ 07:37ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:43 ರಿಂದ 8:31ರ ವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:07ರಿಂದ 10:37ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ಸಂಜೆ 06:06ಕ್ಕೆ
ಶನಿವಾರದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದರೆ ಪೂರಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಷಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಷಭ : ನೀವಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯ ನಡುವೆ, ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಭೌತಿಕ ಲಾಭಗಳತ್ತ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ನೀವು ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತರಾಗಬೇಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟತೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತಂಕದ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ : ನೀವಿಂದು ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯುಧಗಳು. ನೀವು ಜೀವನದ ಆಸ್ವಾದದಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ : ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನೀವು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಾಣಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಮೀಕರಣ ಕೊಂಚ ಅಲುಗಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸಬರು ವೃತ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಧನು : ಇಂದು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುವುದು ಸಮಯ ಹಾಳು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಅಪಾರ ಗಂಟೆಗಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೊಳೆಯುವ ಸಂಜೆಯು ನಿಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ವೈರುಧ್ಯ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿರಿ.
ಮಕರ : ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ದಿನದ ಮೊದಲರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಲಾನವದನರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ನೀವು ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ ನೀಡಲಾದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಕಟದ ಮುಖ ಸಂಜೆಗೆ ಸಂತೋಷದತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ : ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದಿನ. ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಲು, ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ! ದಿಢೀರ್ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಕೂಡಾ ನಿಮಗೆ ಕಾದಿವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮವಾಗಿವೆ. ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ : ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅತಾರ್ಕಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಡವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.