ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ?: ಈ ವೇಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣ ಬಳಿಕವೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು..?
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಭಕ್ತರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಹ ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ?: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹು ಹಾಗೂ ಕೇತುವನ್ನು ಅಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ರಾಹು ನುಂಗಿದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನುಂಗಿದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಏಕೆ?: ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಧ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಅಸಾಧಾರಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಪುರಗಳು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ಏನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ: ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ಆ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ವಿಷಮಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನೇರವಾಗಿ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ವಯಸ್ಕರರಿಗೆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತಿನ್ನಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಯಸ್ಕರು ಇಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಹಣ ವೇಳೆ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ದರ್ಬೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾ?: ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ದರ್ಬೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಗರಿಕೆ, ದರ್ಬೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಏನೆಂದರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತನಗೆ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಮಧ್ಯೆ ಗರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ರಾವಣನ ಪಾಪದ ದೃಷ್ಟಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೀತಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾ?: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಣಗಳು ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕೆಟ್ಟ ಕಿರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣಗಳ ವೇಳೆ ತೆರೆದಿರುವ ವಿಶೇಷ ದೇವಾಲಯಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ: ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡುವುದಲ್ಲದೇ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಕವಚವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾದಗಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಠಾಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಪಾದಗಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಕ್ಕುಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವು ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ.
