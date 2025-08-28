Photos: ಅನುಶ್ರೀ-ರೋಷನ್ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ; ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು - ANUSHREE ROSHAN WEDDING PICTURES
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಕೊಡಗಿನ ಉದ್ಯಮಿ ರೋಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಯಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ರೋಷನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು 10:56ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2025 at 1:53 PM IST|
1 Min Read
