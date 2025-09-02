ETV Bharat / photos

ಸುದೀಪ್​​ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 52ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭ, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ''ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನನಗೆ ಬೈದರೂ, ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ-ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ'' ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. (Photo: ETV Bharat)
