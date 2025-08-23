ಚತುರ್ಥಿ 2025: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಭರಿತ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರು - GANESH CHATURTHI CELEBRATION
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಭರಿತ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಡಿ ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. (PTI)
Published : August 23, 2025 at 1:45 PM IST
