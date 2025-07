ETV Bharat / photos

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರದ ಸಂಭ್ರಮ; ಶಿವ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ- In Pics - FIRST SOMWAR OF SHRAVAN

ಸೋಮವಾರ ಶಿವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರೆ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ, ಉಪವಾಸ, ವ್ರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. (PTI)