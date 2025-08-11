ETV Bharat / opinion

ಅಮೆರಿಕ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆನ್ ಡಿ'ಇನ್ನೊಸೆನ್ಸಿಯೊ ಮತ್ತು ಡೀ-ಆನ್ ಡರ್ಬಿನ್ ಅವರ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

What US Consumers Can Expect From New Tariffs On Imported Goods
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
By Anne D'Innocenzio and Dee-Ann Durbin

ಅಮೆರಿಕ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಅವರ ಈ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮದ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಲೆಸೊಥೊದವರೆಗೆ ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ದೇಶಗಳು ಶೇ 15ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ 19ರಷ್ಟು ಉಳಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 20 ರಿಂದ 50ರಷ್ಟರವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ - ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನಲೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 55ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಏರಿಳಿತದ ಸುಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಇದೀಗ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶವು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಸುಂಕಗಳು ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಕ್ ಸುಂಕ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2400 ಡಾಲರ್​ ಹೊರೆ: ಈ ಹಿಂದಿನ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರಿದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್​ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 1.8ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯೇಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಟ್​ ಲ್ಯಾಬ್​ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಂದಾಜು 2,400 ಡಾಲರ್​ ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಯಾದ ಸುಂಕಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಭಾರತದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್​ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಹೆಚ್ಚಳ ಸುಂಕದೊಂದಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್​ ರಿಟೇಲರ್​ ಫೆಡರೇಷನ್​ ಟ್ರೇಡ್​ ಗ್ರೂಪ್​ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್​ ಗೋಲ್ಡ್​​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ 66 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯು, ತೈವಾನ್​ ಮತ್ತು ಫಾಕ್​ಲ್ಯಾಂಡ್​ ದ್ವೀಪಗಳು ಕೂಡಾ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಸುಂಕವೂ ದೇಶಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಆಗಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ಘೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಕೆನಡಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳು ಟ್ರಂಪ್​ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಸರಕಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 25 ರಿಂದ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂಕದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಔಷಧೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕ: ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಜೂನ್​ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ದರವೂ ಶೇ 2.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈಗೆ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ದರ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪಿಠೋಪಕರಣ, ಆಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಈ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಯೆಲೆ ಬಜೆಟ್​ ಲ್ಯಾಬಬ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದರವೂ ಶೇ 39ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಶೇ 19 ರಷ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಆಮದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 18.6ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, 1933ರ ಬಳಿಕ ಇದು ದುಬಾರಿ ತೆರಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕವೂ ಆಹಾರದ ದರವನ್ನು ಏರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮೀನು, ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ

ಯುರೋಪಿಯನ್​ ವೈನ್​ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 25,000 ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ 2 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಮಾರಾಟ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಮದ್ಯ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪು ಟ್ರಂಪ್​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಿ. ಟ್ರಂಪ್​ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಆಹಾರ, ಸುಂಕವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವೈನ್ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಯು ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಇಯು ಮೇಲೆ ಸುಂಕದ ದರವನ್ನು ಶೇ15ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವೈನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯುಎಸ್​ ವೈನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆನ್ ಅನೆಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಸುಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲವು ಆಟೋ ಮೇಕರ್​ಗಳು ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಐಷರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್​ ಕಾರಾದ ಫೆರಾರಿ, ಇಯು ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್​ ಕಡಿತ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಂಕದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜುಲೈ 22 ರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ನಿಂದ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಎಂ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ಚಿತ್ರಣ: ಹೊಸ ಸುಂಕದ ಜಾರಿಯ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಸುಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತುರ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಸುಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಕಳೆದ ವಾರ ಡಿ ಮಿನಿಮಿಸ್​ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಮಾನತು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 800 ಡಾಲರ್​ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಗಣೆಗೆ ಸುಂಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್​​ ನಿಂದ ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಪ್ರತಿ ದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​; ಆ.7ರಿಂದಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನ!

